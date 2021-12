Marito e moglie vanno dall'avvocato per la separazione, poi lui la accoltella

Le condizioni della donna sono gravi, ma non rischierebbe la vita. Marito e moglie erano andati nello studio di un avvocato per le pratiche di separazione: poi all’uscita l'uomo l'ha accoltellata. E' successo mercoledì sera a Padova in via Ugo Foscolo, vicino alla stazione ferroviaria.

Il 41enne, di nazionalità marocchina, era insieme alla moglie, una 37enne americana, per avviare le pratiche della separazione. Nel corso del colloquio davanti al legale, la discussione è diventata aspra.

All'uscita nell’androne del palazzo l’uomo ha accoltellato la donna con un coltello che aveva portato con sé. La donna ha cercato subito rifugio nell’ufficio del legale ed è crollata a terra. E' stata subito soccorsa.

Il marito avrebbe tentato una breve fuga. Si è costituito poco dopo ed è stato arrestato. La moglie 37enne enne è ricoverata in ospedale in prognosi riservata.