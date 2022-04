Litiga con la moglie e la accoltella

Le urla che provengono da un appartamento, tanto forti da spingere i vicini a chiedere aiuto, poi una donna con una ferita sanguinante che fugge in strada e trova riparo nell'auto della polizia che nel frattempo è sopraggiunta. E' quanto accaduto nella tarda serata di ieri, 13 aprile, a Torino nella zona tra corso Cosenza e via Ragusa. Un uomo ha ferito la moglie con un coltello ed è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio.

Questi i fatti secondo una prima ricostruzione. Sono quasi le 21, tra marito e moglie scoppia una furibonda lite. I due urlano sempre più forte e i vicini chiamano la polizia. Nel frattempo nell'appartamento della coppia, lui impugna un coltello e ferisce la moglie. La donna riesce a scappare in strada. In quel momento arriva la pattuglia, che la soccorre e raccoglie la sua testimonianza. Mentre la donna viene portata in codice giallo all?ospedale Mauriziano, il marito viene ammanettato per tentato omicidio e portato in ospedale per altri problemi di salute. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la lite è scoppiata lite per futili motivi e non ci sarebbero situazioni pregresse di maltrattamenti.