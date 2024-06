Il marito che fa uscire la moglie di casa solo per andare dai suoceri la domenica

Un marito violento è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione, secondo quanto stabilito dal tribunale di Nocera Inferiore dopo la denuncia presentata da una donna della provincia di Salerno. La moglie ha denunciato il marito per maltrattamenti e lesioni e, ieri, il tribunale di Nocera Inferiore ha emesso la sentenza: tre anni e sei mesi, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali sostenute dalla vittima. Assistita dall'avvocato penalista Rosaria Vietri, la donna ha potuto dimostrare come il marito l'avesse completamente sottomessa, riducendola a una serva.

Secondo l'accusa, la donna era costretta, infatti, a rimanere sempre chiusa in casa per svolgere le faccende domestiche e prendersi cura dei figli. Poteva uscire solo accompagnata dal marito e solo per visitare i suoceri la domenica, dove in genere i due coniugi trascorrevano l'intera giornata. Le era vietato, inoltre, portare i figli a scuola, fare la spesa al supermercato, o avere rapporti con la madre. La donna non poteva nemmeno uscire con le cugine per una pizza, perché "le donne serie non escono senza mariti".

La vittima ha subìto abusi fisici e psicologici, ma ha trovato il coraggio di denunciare.