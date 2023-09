Rimproverano un gruppo di ragazzini, marito e moglie accerchiati e picchiati

Due persone, marito e moglie di 63 e 50 anni, sono finite in ospedale a Palermo dopo una brutale aggressione. Ad avventarsi contro di loro sarebbe stato un gruppo di ragazzini. Il motivo? La coppia ha chiesto loro di fare meno rumore.

L'episodio, sul quale indagano i carabinieri, è avvenuta in via Emilio D'Angelo, una traversa di via Ernesto Basile. Secondo una prima ricostruzione, la coppia avrebbe richiamato il gruppo di ragazzi perché disturbata dagli schiamazzi, e per questo - dopo uno scontro inizialmente solo verbale - sarebbe stata accerchiata e picchiata. Quando i militari sono arrivati sul posto, i ragazzini si erano già dileguati. Gli inquirenti stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza in zona, che potrebbero avere immortalato il pestaggio.

Marito e moglie sono stati soccorsi e portati all'ospedale Civico. I medici hanno riscontrato un trauma facciale e cranico e diverse contusioni.

Continua a leggere su Today.it...