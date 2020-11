Carlo e Alba Maria, marito e moglie morti di Covid a poche ore di distanza

Il Covid non ha lasciato scampo a Carlo Villa e Alba Maria Brugnoni, marito e moglie. Dopo una vita insieme, sono morti a poche ore di distanza l'uno dall'altra.

Casciago, marito e moglie muoiono di Covid a poche ore di distanza

I due pensionati erano molto conosciuti nella piccola Morosolo, frazione di Casciago, in provincia di Varese. Le loro condizioni sono peggiorate rapidamente. Erano ricoverati da poco più di una settimana dopo essere stati contagiati dal coronavirus. Il loro cuore ha smesso di battere lo stesso giorno: per sempre insieme.

A dare la triste notizia ai compaesani è stato il sindaco Mirko Reto, che ha anche comunicato gli ultimi aggiornamenti sulla corsa del Sars-CoV-2 nel comune a pochi chilometri dal lago di Varese.

"A Casciago i casi sono 58 e di queste le persone che sono tornate negative sono 33 -dice il sindaco-. In quarantena fiduciaria ci sono 26 persone e i decessi purtroppo salgono a 5. Porgo le mie più sentite condoglianze ai nostri concittadini anche da parte di tutta l’amministrazione".

I contagi in Lombardia

La Lombardia è nel pieno della seconda ondata. Ieri è stata la seconda domenica da zona rossa in Lombardia che da venerdì, dopo l'arancione “tecnico” assegnato dal monitoraggio della cabina di regìa ministero della Salute-Iss, ricomincia a sperare in un allentamento delle misure.

Nella regione ampiamente più colpita dal coronavirus in Italia, l'indice Rt è adesso sceso intorno all'1,5 e all'1,2-1,3 a Milano città. Piccole buone notizie. E' in lieve calo il numero dei nuovi positivi: 8.060 (ieri 8.129), pure con un lieve aumento dei tamponi: 38.701 quelli processati nelle scorse 24 ore, contro i 35.550 di ieri. E scende dal 22,8% al 20,8% il rapporto tamponi/positivi. Però preoccupa il dato relativo ai decessi, che ieri fanno registrare il dato più alto dall'inizio della seconda ondata: 181 morti in 24 ore.