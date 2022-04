Marito e moglie trovati morti in casa

Lei riversa sul letto tra le lenzuola macchiate di sangue, lui nella vasca da bagno con un taglio all'addome e un coltello accanto. I corpi privi di vita di marito e moglie, due giapponesi di 92 e 90 anni, sono stati trovati così oggi nella loro casa di Roma.

I due vivevano in un appartamento in via Civitella D'Agliano, nella zona di Collina Fleming. A trovarli è stata la nuora, una donna italiana. Non riuscendo a contattare i suoceri al telefono, è andata a trovarli. Aveva le chiavi ed è entrata. Varcata la porta di casa, ha trovato i cadaveri.

Sul posto diverse pattuglie della polizia e gli uomini della Scientifica. Da quanto riscontrato, la donna ha una ferita alla testa, mentre il marito ha un taglio all'addome. L'ipotesi più accreditata è che si tratti di un caso di omicidio-suicidio.