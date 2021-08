Marito e moglie trovati morti in casa

Moglie e marito, 81 anni lei e 73 lui, sono stati trovati morti ieri pomeriggio nel loro appartamento. Stando a quanto appreso, l'allarme è scattato quando alcuni vicini di casa hanno chiesto l'intervento del 112 preoccupati per il lungo silenzio delle due vittime, che da giorni erano irraggiungibili. Nella loro casa a Milano, sono così intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Una volta fatto accesso in casa, militari e sanitari hanno scoperto la tragedia.

Come riporta anche MilanoToday, i sanitari e il medico legale, subito arrivati nell'abitazione della coppia, non hanno riscontrato segni di violenza sui cadaveri dei coniugi, a una prima ispezione esterna dei corpi. Ma per stabilire con certezza la causa del decesso sarà necessaria l'autopsia. Secondo le prime informazioni, entrambi soffrivano da tempo di patologie debilitanti.

L'appartamento è stato trovato chiuso dall'interno, con le chiavi inserite nella serratura: un dettaglio che sembrerebbe escludere il coinvolgimento di altre persone. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del nucleo investigativo: a loro spetterà il compito di ricostruire con certezza le ultime ore di marito e moglie, che non avevano figli, e di fare luce sulla loro morte. Le salme sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.