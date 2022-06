Tragedia in casa: marito e moglie trovati morti

Ancora un dramma familiare, stavolta a Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia. Nella giornata di oggi, venerdì 10 giugno, i corpi senza vita di due persone sono stari rinvenuti all'interno della loro abitazione nei pressi del centro. Secondo gli inquirenti si tratta di un omicidio-suicidio.

Le vittime sono i coniugi Giuseppe Santarosa, di 55 anni, e Lorena Puppo, di 50. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sembra che l'uomo abbia strangolato la donna e che poi si sia ferito a morte con un oggetto tagliente. Gli accertamenti sono in corso, ma per il momento non sarebbero state trovate armi in casa.

A lanciare l'allarme sarebbe stato un familiare, che ha chiamato il 118: sono intervenute le ambulanze, ma i soccorritori hanno solo potuto constatare i due decessi. Le indagini sono coordinate dal magistrato di turno della procura di Pordenone.