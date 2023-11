Marito e moglie in balìa di tre rapinatori: lei avvolta e immobilizzata in un tappeto

Trenta giorni di prognosi per lenire le ferite fisiche, ma ce ne vorranno molti di più per allontanare i terribili ricordi di una notte da incubo. È successo a Rovato (Brescia) una settimana fa, sabato scorso, ma l'eco della vicenda continua a scuotere la cittadinanza, soprattutto parenti, amici e vicini di casa della coppia presa di mira da tre rapinatori. Poco dopo il calar del sole, tre rapinatori passando dalla porta principale di casa - non chiusa a chiave - sono entrati nell'abitazione di via del Campo dove vivono un'anziana donna di 78 anni e il marito, malato di Alzheimer, invalido al 100%, adagiato su una poltrona.

Senza ribaltare cassetti o aprire gli armadi, i tre malviventi puntavano al denaro in contante: prima minacciandola a parole, poi con una vera e propria brutale aggressione, i tre hanno cercato di farsi rivelare dalla donna dove fosse nascosto il bottino. L'incubo è durato circa venti minuti, durante i quali la 78enne è stata picchiata nel suo salotto. Visto che l'aggressione non portava al risultato sperato, i tre rapinatori hanno avvolto la donna in un tappeto, per immobilizzarla e impedirle di lanciare tempestivamente l'allarme, poi se ne sono andati.

L'anziana, sotto shock e in stato confusionale, solo dopo diverso tempo è riuscita a liberarsi e chiamare un parente, che a sua volta ha finalmente avvertito i soccorsi. Ora sul caso stanno indagando i carabinieri. Per la donna, con diverse ferite e una spalla lussata, sono stati stabiliti trenta giorni di prognosi.

