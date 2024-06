L'ultimo abbraccio sui binari, poi vengono travolti dal treno: morti marito e moglie

Il macchinista, sotto shock per quanto accaduto, non li avrebbe visti se non all'ultimo momento e non ha potuto fare nulla per evitarli, nonostante il disperato tentativo di una brusca frenata. Marito e moglie sono morti sui binari: sono loro le vittime della tragedia che nel primo pomeriggio di lunedì 24 giugno ha sconvolto il Bresciano. I due abitavano nell'hinterland, erano sposati da una decina d'anni, pare non avessero figli: hanno deciso di farla finita e sono morti travolti da un treno in corsa (un regionale partito da Parma), mentre si tenevano per mano. Tutto è successo in località Pradossi a Montirone (Brescia), ai confini con Borgosatollo e San Zeno Naviglio. Si sono gettati sui binari poco dopo le 13 di ieri.

La linea ferroviaria è stata interrotta per diverse ore, sia sulla direttrice Brescia-Cremona che sulla Brescia-Parma: questo per consentire le operazioni di soccorso, di messa in sicurezza e le indagini, affidate alla polizia ferroviaria e alla polizia di Stato con il coordinamento della procura di Brescia. La centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha inviato sul posto anche un'automedica e un'ambulanza della Croce bianca, mobilitando anche l'elisoccorso da Brescia (poi è stato fatto rientrare). La ricostruzione della tragica dinamica purtroppo non lascia dubbi. L'uomo e la donna avrebbero programmato tutto nei minimi dettagli. Con la loro utilitaria, una Kia, avrebbero raggiunto una strada sterrata di campagna non lontano dai binari. Qui avrebbero tentato di togliersi la vita una prima volta: soccorritori e forze dell'ordine hanno trovato il tubo di scappamento della vettura deviato verso gli interni con del nastro adesivo.

Dopo il primo tentativo, la coppia avrebbe messo in atto un altro piano. I due hanno raggiunto i binari a piedi e hanno atteso l'arrivo del convoglio in transito verso le 13. Le telecamere del treno li avrebbero ripresi in un ultimo abbraccio, poco prima della tragedia. Poi si sono gettati sulle rotaie. Morti entrambi sul colpo, sui binari. Avvertiti i familiari, in serata è già arrivato il nulla osta alla sepoltura.

Dove chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24), oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di WhatsApp al numero 324 011 7252 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.