Prende a testate la ex e a bastonate il suo nuovo compagno, arrestato

Non digerisce la fine del matrimonio e, ancora meno, che la ex si sia rifatta una vita e abbia un nuovo compagno. La reazione è violenta: colpisce a testate la donna e con un bastone l'uomo. Queste le accuse mosse a un 46enne, arrestato dai carabinieri di Castellammare di Stabia (Napoli). Il 46enne avrebbe perseguitato l'ex moglie arrivando anche ad aggredire fisicamente lei e il suo nuovo compagno. Deve rispondere di atti persecutori e lesioni personali aggravate.

In particolare il quarantaseienne a dicembre non solo avrebbe inviato all'ex coniuge messaggi dal contenuto minatorio, ma in due diverse occasioni avrebbe colpito la donna con una testata e picchiato il nuovo partner con un bastone di legno. Dopo le formalità di rito, l'indagato, che deve rispondere anche di porto illegale di oggetti atti a offendere, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.