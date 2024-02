Il marito la aggredisce e la minaccia con le forbici, salvata da un gruppo di studenti

Salva grazie a un gruppo di studenti. Una donna di Lecce è scampata a un'aggressione da parte del marito per l'aiuto di alcuni ragazzi che hanno visto tutto e hanno chiamato i carabinieri. Adesso l'uomo, 77enne gestore di un bar, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed è finito in carcere.

Secondo quanto ricostruito l'uomo ha aggredito la moglie stringendole le mani al collo e l'ha minacciata con un paio di forbici. Tutto nel loro bar, sotto gli occhi di alcuni ragazzi che stavano andando a scuola. Alcuni di loro sono intervenuti per liberare la malcapitata ma sono stati minacciati con un coltello dall'uomo. Allora hanno chiamato i carabinieri.

Vedendo i militari dell'Arma la donna ha trovato il coraggio di confidarsi, ammettendo di avere più volte subito l'ira del marito. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.