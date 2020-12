Ricoverati per Covid: il marito picchia la moglie anche in ospedale

Prima insultata e presa a schiaffi dal marito in una stanza di ospedale dove erano ricoverati con i sintomi della Covid-19. Tutto sarebbe avvenuto lunedì scorso. Nei guai è finito un 46enne di origini egiziane ma residente a Soresina, in provincia di Cremona: secondo quanto riferito dai carabinieri, l'uomo avrebbe aggredito ancora a moglie in un reparto protetto, incurante anche del fatto che si trovasse in un ospedale.

Solo l'intervento degli infermieri ha evitato che le cose degenerassero ulteriormente. I due sono stati separati e ora il 46enne dovrà rispondere dell'aggressione. Per l'uomo è scattata la misura cautelare di allontanamento dalla casa di famiglia, disposta dal Tribunale di Cremona. Già in passato la vittima aveva denunciato il marito per maltrattamenti tra le mura domestiche.