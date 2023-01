Ragazza di 17 anni viene dimessa dall'ospedale e muore poco dopo

Tragedia a Corigliano, in provincia di Cosenza, dove una ragazza di 17 anni è morta poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale. Il cuore di Marta Azzaro ha smesso di battere nella notte tra domenica e lunedì.

La giovane, mentre era a casa con i familiari, ha detto di non stare bene. Aveva sintomi quali vomito e dissenteria. I genitori hanno portato subito la figlia all'ospedale di Corigliano. Qui i sanitari le hanno prestato le cure del caso, per poi dimetterla poco dopo. Tornata a casa, la diciassettenne si è sentita di nuovo male. I genitori l'hanno riportata in ospedale, dove è arrivata già morta. Sul caso indagano i carabinieri. La ragazza frequentava l'istituto superiore Luigi Palma di Corigliano.