Non riesce a controllare la rabbia e prende a martellate la vicina

Andrà a processo con rito abbreviato il 38enne di Misano Adriatico (Rimini) che, lo scorso 29 luglio, aveva aggredito la vicina di casa a martellate. Come riporta RiminiToday, l'udienza che è stata fissata il prossimo 3 ottobre. L'imputato viene descritto con "seri problemi a livello mentale", ma è stato dichiarato capace di intendere e volere e il gup ha negato una nuova perizia psichiatrica chiesta dalla difesa per accertare se in quell'occasione avesse o meno l'intenzione di uccidere.

La rabbia e l'aggressione col martello: cosa era successo

L'aggressione si è verificata in una villetta di via dello Stadio a Misano, nella zona dell'autodromo, intorno alle 23. Tra il 38enne e la vicina è iniziato un litigio per futili motivi che si è concluso con due martellate sferrate dall'uomo sulla schiena della donna. Era scattato l'allarme che aveva fatto accorrere sia i carabinieri che un'ambulanza del 118.

I sanitari, dopo aver medicato la ferita, hanno trasportato la signora al pronto soccorso dell'ospedale "Ceccarini" di Riccione da dove era stata poi dimessa con una prognosi di 50 giorni mentre il 38enne, in preda a un forte stato di agitazione, era stato invece portato nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Imola.

Ora l'imputato è ricoverato in una residenza sanitaria. "Si tratta di un ragazzo con gravi problemi - spiega l'avvocato Cristian Brighi già amministratore di sostegno dell'aggressore - dovuti a un serio incidente stradale che ha avuto in passato e per il quale ha riportato delle importanti lesioni al cervello. È una persona che non riesce più a controllare l'ira".

