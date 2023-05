Si rifiuta di darle da bere e prende a martellate la cliente: barista a processo

Un "no" non gradito che scatena una reazione incontrollata. È successo a Falconara, in provincia di Ancona, dove quattro persone sono ora imputate per lesioni e minacce. I fatti risalgono al 2018 e vedono protagonista una donna rumena di 37 anni finita in ospedale con una ferita alla testa e dieci giorni di prognosi. La donna era arrivata al bar ubriaca e il barista, un cinese di 56 anni non aveva voluto darle da bere. La donna avrebbe minacciato a quel punto l'uomo di "ammazzarlo" e "spaccare tutto il locale". Poi sarebbe passata ai fatti lanciando una zuccheriera contro il barista. Lui a quel punto avrebbe reagito prendendola a martellate e ferendola alla testa per difendersi.

A dare manforte alla donna ci sarebbero strati anche due fratelli italiani, rispettivamente di 28 e 35 anni che avrebbero minacciato l'uomo con frasi non rassicuranti: ''Ti spacchiamo subito la faccia dopo non ti facciamo vivere più''. I due uomini sono ora indagati per minacce. Ieri in tribunale, ad Ancona, si è aperto il dibattimento ma l’udienza per sentire i primi testimoni è stata rinviata al 29 maggio dal giudice Corrado Ascoli per una eccezione su una nomina avanzata da uno dei legali dei quattro imputati.