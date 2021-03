Martina Barricelli: la giovane madre di tre figli (incinta della quarta) stroncata da un malore in casa

La tragedia scuote Merano (Bolzano). Il dramma risale a venerdì notte, solo oggi ne viene data notizia. Non c'è stato nulla da fare né per lei né per la piccola che portava in grembo

La tragedia scuote Merano (Bolzano). Una giovane madre è morta per arresto cardiaco: era incinta della sua quarta bimba. La meranese Martina Barricelli aveva 28 anni. Il dramma risale a venerdì notte, solo oggi ne viene data notizia.

Martina Barricelli si è sentita male mentre si trovava sola in casa. I figli in quel momento erano dai nonni. La giovane è riuscita a chiamare i soccorsi e ad aprire la porta d'ingresso: qualche minuto dopo i sanitari l'hanno trovata riversa per terra.

Il decesso della giovane donna è avvenuto durante la corsa verso l'ospedale. Nulla da fare anche per la bimba che portava in grembo, e che sarebbe dovuta nascere a maggio. Martina Barricelli era molto conosciuta nella città del Passirio come ex atleta con l'Ice Club e insegnante di pattinaggio artistico.