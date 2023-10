Martina investita e uccisa dalla suocera sotto gli occhi della figlioletta

Era tornata da Londra, dove viveva, per incontrare amici e parenti in Valdarno ma è rimasta vittima di un terribile incidente: Martina Breschi, 31enne di originaria del comune Castelfranco Piandiscò, è morta a Figline Valdarno travolta dall'auto guidata dalla suocera.

È successo nel pomeriggio di ieri sabato 21 ottobre mentre le due erano andate a fare acquisti in un negozio della zona: secondo quanto appreso da ArezzoNotizie la giovane al momento dell'incidente era ferma dietro all'auto intenta a caricare dei pacchi nel bagagliaio. A bordo del veicolo, in sosta, si trovava la suocera 66enne.

Il luogo dell'incidente a Figline Valdarno in cui è morta Martina Breschi

A un certo punto, per cause ancora da chiarire, il veicolo è partito a marcia indietro travolgendola. Inutili i tentativi di soccorso messi in atto dai presenti sul luogo dell'accaduto e dai sanitari accorsi poco dopo. La 66enne è stata ricoverata all'ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri in stato di shock. Alla tragedia avrebbe assistito anche la piccola figlia della giovane donna.