Incidente in moto, Martina muore a 16 anni: si è scontrata contro il trattore del papà

Non ce l'ha fatta Martina Lilla, la 16enne che nel pomeriggio di lunedì 27 settembre ha avuto un gravissimo incidente ad Armeno, in provincia di Novara. La giovane, appassionata di motocross e residente in paese, si trovava in sella alla sua moto sulla strada provinciale 42 che da Armeno porta in località Bàssola, sembra seguendo il padre che era invece alla guida di un trattore.

Martina Lilla morta in un incidente in moto ad Armeno (Novara)

Per cause ancora da chiarire e al vaglio dei carabinieri e della polizia, la ragazza si è scontrata con il rimorchio del trattore carico di legname che la precedeva sulla strada, tamponandolo per poi finire sotto il mezzo. Sul posto è intervenuto il 118: la sedicenne è stata elitrasportata all'ospedale Maggiore di Novara, ma le sue condizioni erano risultate subito serie. È morta alcune ore dopo, nella tarda serata di lunedì.

La morte di Martina Lilla, appassionata di motocross, ha sconvolto il paese di Armeno.