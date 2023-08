"Torno subito", poi Martina Pelosi scompare nel nulla: ore d'angoscia

Svanita nel nulla, e l'apprensione aumenta. Continuano le ricerche a Castel San Pietro, in provincia di Bologna, di Martina Pelosi, 45 anni, titolare di un negozio di giocattoli scomparsa dal pomeriggio di venerdì 25 agosto. Il comune ha attivato il centro operativo comunale e la protezione civile, oltre a tutte le associazioni di volontariato che operano sul territorio per dare una mano alle forze dell'ordine.

La donna, 45 anni, è uscita dal negozio mettendo il cartello 'torno subito' ed è sparita. Alta, capelli rossi e carnagione chiara. L'assessore Giuliano Giordani ha fissato per le 14 nel parcheggio interno del palazzo comunale un ritrovo per costituire squadre organizzate di ricerca. "Per chi volesse contribuire, è obbligatorio indossare giubbotti catarifrangenti", fanno sapere dal comune. Il compagno della donna ha presentato denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine.

Gli accertamenti per ora sono in mano a carabinieri e polizia locale: al setaccio stanno venendo passate le telecamere di sorveglianza della zona. Secondo i primi riscontri, scrive BolognaToday, nulla nel comportamento recente di Pelosi farebbe pensare a motivi che possano spiegare un suo allontanamento volontario.

