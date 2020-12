"La mascherina è incostituzionale". Il negazionista si infuria e inizia a filmare i carabinieri: finisce male

Non solo se ne andava in giro senza mascherina, ma quando i carabinieri lo hanno fermato ha iniziato a filmare gli stessi militari che stavano semplicemente facendo il loro lavoro. A finire nei guai è stato un 45enne di Lecce che ora dovrà rispondere in sede penale delle sue azioni. L’uomo infatti è stato denunciato per mancato uso dei dispositivi di protezione individuale, rivelazione e diffusione con qualsiasi mezzo di immagini attinenti alla vita privata e rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale.

Brindisi: il negazionista che filma i carabinieri

L’episodio si è verificato domenica scorsa (20 dicembre) a Campo di mare, marina di San Pietro Vernotico (Brindisi). Il 45enne stava passeggiando insieme a un’altra persona. Entrambi erano sprovvisti di mascherine. Il salentino, fermato da una pattuglia di carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di indossare alcun tipo di dispositivo di protezione individuale. Ai carabinieri ha spiegato che quello della mascherina è un obbligo incostituzionale, una teoria molto in voga negli ambienti negazionisti e che però, purtroppo per loro, è priva di qualsiasi fondamento giuridico. Non pago, il 45enne ha cominciato a riprendere i militari con il suo smartphone, aggravando ulteriormente la sua posizione.

Scrive LeccePrima: