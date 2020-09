Non vuole mettere la mascherina sul bus e "va fuori di testa": multa shock

A Sassari costa caro non rispettare le norme anti-Covid: un uomo è stato multato su un mezzo pubblico perché si rifiutava di indossare la mascherina, creando scompiglio all'interno del bus che è rimasto fermo per diversi minuti, causando inoltre disagi vari al traffico locale.

Non vuole mettersi la mascherina: 400 euro di multa

Sono stati in primis gli altri passeggeri a chiedergli di coprirsi naso e bocca. Lui si è rifiutato categoricamente, non sono stati momenti facili a bordo. A quel punto sul posto è stata chiamata la Polizia locale, che gli ha rifilato una salatissima multa di 400 euro. L'uomo potrebbe a breve anche essere denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Sempre per il mancato utilizzo della mascherina sono stati sanzionati cinque minori in piazza d'Italia, già avvertiti più volte senza risultati. La multa è stata recapitata ai genitori, come previsto dalla normativa nazionale.

In città in queste settimane l'uso della mascherina è obbligatorio "sull'intero territorio comunale, quale protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea od occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico".

La stessa ordinanza specifica che "la mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica".