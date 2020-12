Microcamere nascoste nelle mascherine: il nuovo "trucco" per barare ai test per la patente

Microcamere nascoste dentro le mascherine per superare l’esame per la patente. È l’ultima “moda” in fatto di imbrogli, come dimostrano i casi recenti scoperti a Brescia e a Verona nei giorni scorsi.

Il trucco consiste nell’incollare tra loro due mascherine FFP2 con all’interno una piccola videocamera, per inquadrare il test e riuscire ad avere i suggerimenti dal complice all’esterno.

Microcamere dentro le mascherina per passare il test

Durante un esame alla Motorizzazione di Verona, un funzionario esaminatore ha scoperto uno dei candidati che si era presentato con questo “sistema” e sperava di farla franca. Ad attirare la sua attenzione, la postura del candidato e un’insolita attività del wifi, come racconta il quotidiano L’Arena. Nascoste dentro le due mascherine c’erano la videocamera e un congegno per ricevere impulsi per suggerire le risposte, come hanno appurato un funzionario di Polizia della sezione di pg della Procura e gli agenti della polizia locale. Il candidato, un ghanese di 44 anni, che è stato denunciato per truffa aggravata.

Le truffe organizzate per passare l'esame per la patente

Caso simile anche a Brescia, dove due uomini e una donna stranieri sono stati scoperti a usare il trucco delle mascherine incollate con dentro la videocamera per provare a superare l’esame di teoria per la patente.

I tentativi di truffare la motorizzazione civile continuano anche durante l’emergenza covid, e le mascherine si aggiungono alla lunga lista di artifici usati dai candidati per barare. Le truffe di questo tipo fruttano alle organizzazioni criminali dai 500 ai 5mila euro (per le patenti di guida di mezzi speciali) ognuna. Nel corso del 2019 sono state 46 le denunce a carico di truffatori, dall'inizio del 2020 siamo a 31, 30 a carico di cittadini extracomunitari ed una a carico di un ragazzo italiano, ricorda BresciaToday.