Una famiglia distrutta dal Covid: donna muore dopo il fratello e la madre

Una famiglia distrutta dal coronavirus. A Massa Lubrense, in provincia di Napoli, il Covid ha fatto una strage a pochi giorni dal Natale. "Una notizia che mi ha sconvolto" ha spiegato su facebook Lorenzo Balducelli, sindaco del piccolo comune sulla penisola sorrentina. L’ultima ad essere deceduta in ordine di tempo è stata una donna di 70 anni, prima di lei erano morti il fratello e la madre. "Un'intera famiglia colpita in modo durissimo dal virus in pochissimo tempo" scrive il primo cittadino. “Non ho parole per esprimere ai familiari la mia partecipazione a questo dolore. Assicuro solo la mia vicinanza e facendomi interprete dei sentimenti di tutti i cittadini di Massa Lubrense esprimo il cordoglio e l’affetto dell’intera città in questo momento così difficile”.

Una bruttissima notizia che ricorda quanto avvenuto nei giorni scorsi a Massarossa, in provincia di Lucca, dove il coronavirus si è infiltrato in una casa contagiando mamma, papà e tre fratelli. Il padre di 70 anni, la madre di 67 e uno dei tre figli, di 47 anni, sono morti. Il sindaco Alberto Coluccini ha scritto una lettera aperta alla famiglia. "Scrivo ai figli e parenti di Felice, Carmine e Carmela, ma con loro scrivo a tutte le persone che hanno perso un loro caro in questi mesi. Una storia straziante quella di questa famiglia che ha vissuto la perdita di padre, madre e figlio nel giro di pochi giorni, ma il dolore purtroppo è condiviso con tanti cittadini che hanno dovuto dare l'ultimo saluto ad un loro caro, spesso senza poterlo nemmeno fare direttamente, costretti in isolamento. Ulteriore dolore nel dolore".