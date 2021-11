Massaggiatore violenta 18enne nel centro benessere

Doveva essere un regalo, una vacanza premio con cui festeggiare il compimento del 18esimo anno d'età. Ma il soggiorno in un albergo a cinque stelle, con tanto di piscina e centro benessere a Montegrotto Terme, provincia di Treviso, è finito in un incubo per una giovane residente nel coneglianese. La ragazza sarebbe stata infatti aggredita sessualmente da una dei massaggiatori in servizio, un uomo di 51anni, che è stato indagato dalla Procura di Padova con l'accusa di accusa di violenza sessuale aggravata.

Nell'estate del 2021 la ragazza compie gli anni e la mamma decide di farle un regalo diverso e di sicuro gradito: qualche giorno di relax fra terme, piscina e passeggiate tra i colli in un hotel dell'area Euganea con un favoloso centro benessere. Mamma e figlia prenotano vitto e alloggio in un albergo di Montegrotto per godersi quei giorni. Il primo agosto, fra le varie proposte, la 18enne sceglie anche una seduta di massaggi per il corpo. Così in slip e accappatoio si presenta nel "gabinetto" dei massaggi per beneficiare di un'ora dedicata al suo benessere fisico e mentale. Sarà un'ora da incubo tra le mani di un massaggiatore che avrebbe abusato di lei.

A seduta finita la 18enne rientra in stanza sconvolta ma incapace di raccontare l'accaduto. Così la vacanza si conclude tra silenzio e vergogna. Diventa muta, pensierosa, turbata. Un atteggiamento psicologico che non passa inosservato alla mamma tanto da chiedere in più occasioni spiegazioni alla figlia. Lei nega sempre: "Non c'è niente mamma, va tutto bene". Finché due mesi più tardi all'ennesima richiesta "Dimmi che cosa non va", la ragazza scoppia a piangere. E si sfoga. A quel punto parte al denuncia. La vittima è stata invitata a un riconoscimento fotografico e tra più persone, a colpo sicuro, avrebbe identificato il presunto aggressore.