Commissario di polizia muore di Covid a 59 anni

Lutto nel mondo della polizia di Stato e nel comune di Frascati. Nella notte tra l'8 e il 9 novembre, è morto il commissario di Polizia di Frascati Massimo Biazzetti, 59 anni, ricoverato nel reparto di malati gravi del Covid Hospital di Casal Palocco. Biazzetti, secondo quanto si apprende, come da protocollo, aveva effettuato entrambi i vaccini anti Covid 19, nei mesi scorsi. Lascia la compagna agente di polizia locale a Frascati e due figli adolescenti.

La notizia della morte di Massimo Biazzetti ha scosso l'intera comunità. La sindaca di Frascati Francesca Sbardella, appena appresa la notizia, ha espresso cordoglio: "È con profondo dolore che abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Massimo Biazzetti, Commissario della Polizia di Stato in forza al Commissariato di Frascati, serio e preparato, uomo buono e disponibile. Tutta l'Amministrazione comunale di Frascati si stringe attorno alla famiglia, in particolare a Sandra Ardito, sua compagna e nostro agente di Polizia Locale".

Vicinanza anche dal senatore del Partito Democratico Bruno Astorre: "Apprendo con dolore la notizia della scomparsa di Massimo Biazzetti, vittima del covid. 59 anni, serio e preparato, sempre sorridente, gentile e disponibile. Mando un forte abbraccio e le mie più sentite condoglianze alla famiglia". Biazzetti, era in polizia da circa 40 anni. Chi lo conosceva, racconta di un uomo sorridente, disponibile e dedito al lavoro e alla famiglia.

Al Commissariato di Polizia di Frascati era arrivato da circa 5 anni da Roma. Vicinanza alla famiglia di Biazzetti l'ha espressa anche il segretario Generale di Roma Luca Andrieri del Sindacato della Polizia di Stato LeS: "Esprimo le mie più sentite condoglianze, ribadendo che come sindacato ci stiamo attivando su più fronti per contenere le situazioni di rischio di contagio in cui possono trovarsi gli operatori di polizia a contatto con l'utenza del territorio. Non deve passare il concetto di No vax. Capitano sempre più spesso situazioni paradossali in cui l'operatore si trova a fare un arresto e la persona arrestata non porta la mascherina, ciò aumenta inevitabilmente la probabilità di contagio. Gli operatori di polizia sono sempre a rischio. Non è la divisa che fa da scudo al virus".

Andrieri poi aggiunge: "Il Green Pass non è uno strumento atto a diminuire le probabilità di contagio, ma anzi, sembra essere l'esatto contrario, visto che i possessori del certificato non sono sottoposti a periodici controlli e sono esposti a rischio di contagio in egual modo di un non vaccinato, che tuttavia si sottopone e regolarmente a tampone ed è più facile da rintracciare in caso di positività al virus".