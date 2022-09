Precipita in un dirupo: morto istruttore di alpinismo

Un istruttore di alpinismo di 56 anni è morto durante un'escursione in montagna in Valle Antrona, in Ossola. A perdere la vita Massimo Marazzini (foto in basso). L'uomo viveva a Milano e lavorava in un'azienda meccanica, era istruttore della scuola di alpinismo e scialpinismo "Guido della Torre" di Legnano. Come racconta Massimiliano Melley su MilanoToday, il suo corpo è stato recuperato ieri pomeriggio dalle squadre del soccorso alpino, ormai senza vita. Era precipitato in un dirupo.

Marazzini era con altri due uomini e una donna, quando è rimasto bloccato sulla montagna. L'allarme è scattato alle otto di domenica sera: il gestore del rifugio non vedendo tornare il gruppo ha chiamato i soccorsi. Poco più tardi, è stato uno degli escursionisti a lanciare l'Sos a sua volta un allarme segnalando che una persona era precipitata. Il vento, molto forte, ha impedito per diverse ore il sorvolo da parte degli elicotteri. Nella notte è partita una spedizione del soccorso alpino a piedi, che ha individuato i tre superstiti (al riparo sotto una roccia) e li ha riportati al rifugio. Il corpo di Marazzini è stato individuato solo nel pomeriggio di ieri.