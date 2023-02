Massimo Molin morto a 44 anni in casa per un malore improvviso

Aveva solo 44 anni Massimo Molin. Un arresto cardiaco fatale ha spento per sempre il suo sorriso. Si è sentito male nella giornata di domenica 29 gennaio. A trovarlo esanime la madre, che ha subito dato l'allarme ai soccorsi. Quando l'ambulanza del Suem 118 ha raggiunto l'abitazione, per il 44enne non c'era però più nulla da fare, inutili i numerosi tentativi di rianimarlo da parte del personale del Suem 118.

Massimo viveva con la famiglia in Viale Europa, negli ultimi tempi era rimasto senza impiego. In molti oggi lo ricordano come una persona buona, sempre disponibile e di gran compagnia. Oltre alla mamma Bruna, Massimo lascia la sorella Claudia, parenti e molti amici, comprensibilmente sotto choc per quanto accaduto. Tanti i messaggi di cordoglio. L'hockey Montebelluna, squadra dove Massimo ha giocato, lo ricorda così: "Ci stringiamo attorno alla famiglia per la scomparsa di un amico prima che un carissimo ex compagno di squadra".

Domani mercoledì 1º febbraio, alle ore 14.30, l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di San Liberale a Treviso. I familiari chiedono a chiunque vorrà mostrare vicinanza non fiori ma offerte che saranno devolute all'associazione Advar Onlus.