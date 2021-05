Si masturba in auto davanti alle ragazze incurante di bambini e famiglie: denunciato un uomo di 70 anni

Dopo un certo numero di segnalazioni la polizia di Gallipoli è riuscita a risalire all'identità dell'uomo si appostava in diversi punti della cittadina salentina, sia in pieno centro, sia nei pressi dei lidi di Baia Verde arrivando a masturbarsi al passaggio di donne e ragazze, spesso molto giovani. E non solo. In diversi casi, sarebbe arrivato a usare persino banali stratagemmi per attirare le vittime nei pressi della sua auto, prima di dare sfogo ai suoi impulsi.

A finire nei guai è stato un 70enne di Sava, comune in provincia di Taranto. A fermarlo sono stati gli agenti della squadra volante. L'uomo è accusato di atti osceni in luogo pubblico. A quanto pare sarebbe arrivato ad agire anche in zone frequentate da famiglie e minorenni. Strada facendo, una segnalazione dietro l'altra, i poliziotti sono riusciti a ricostruire una descrizione fisica piuttosto dettagliata dell'uomo, ottenendo anche una parte della sequenza alfanumerica della targa dell'auto a bordo della quale era stato più volte visto prima masturbarsi e poi uscire dall'abitacolo per ricomporsi.

Gallipoli: si masturba in auto davanti alle ragazze, denunciato

La svolta è arrivata ieri mattina quando, perlustrando le vie di Gallipoli, finalmente gli agenti di una volante sono riusciti a rintracciarlo, conducendolo in ufficio e denunciandolo. Ma non è tutto. Prima di affidarlo a un parente, anch'egli della provincia di Taranto, gli agenti lo hanno multato in modo salato. Dovrà pagare 2.500 euro a causa di revisione e patente scadute e per essere alla guida di un veicolo la cui circolazione era stata sospesa. Veicolo che è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Il 70enne, che probabilmente si era stabilito per qualche giorno nella zona di Gallipoli, è stato anche segnalato al prefetto di Taranto per uso personale di sostanza stupefacente. Durante la perquisizione gli sono stati trovati addosso circa 5 grammi di marijuana. Nei confronti dell'uomo gli agenti del Commissariato proporranno al questore di Lecce anche un foglio di via obbligatorio dal comune di Gallipoli.