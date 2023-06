Si masturba in spiaggia davanti a un bimbo di 6 anni e alla mamma: arrestato

Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Bacoli, in provincia di Napoli, dopo essere stato sorpreso mentre era intento a masturbarsi davanti a un bambino di sei anni e alla mamma. Una scena disgustosa interrotta dall'intervento dei carabinieri della stazione di Monte di Procida, che hanno bloccato e arrestato il 53enne, già noto alle forze dell'ordine.

I militari hanno sorpreso l'uomo sulla scogliera nei pressi di un lido in via Lido Miliscola mentre si masturbava davanti a un bambino di 6 anni e alla sua mamma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato per corruzione di minorenne. L'uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio. Un episodio spiacevole che ha suscitato scalpore e sdegno sulla nota spiaggia di Miliscola, molto frequentata, soprattutto da famiglie con bambini.