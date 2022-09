Va in spiaggia con la figlia piccola, si siede vicino a una donna e inizia a masturbarsi

Si sarebbe masturbato sulla spiaggia davanti a una donna nonostante insieme a lui ci fosse anche la figlioletta di appena un anno. L'episodio, avvenuto sabato 3 settembre a Spiaggiabella, sul litorale di Lecce, ha per protagonista (in negativo) un uomo di circa 40 anni che sarebbe arrivato in spiaggia piazzandosi a neanche due metri di distanza dalla vittima delle sue attenzioni.

All’inizio, racconta il collega Mauro Bortone su LeccePrima, il suo atteggiamento sembrava quello del padre amorevole che ha occhi solo per la figlia. Poco dopo però, con la scusa di raccogliere alcune conchiglie per la bimba, il 40enne avrebbe iniziato a ruotare attorno al telo della donna.

Finché, quando la lei ha deciso di cambiare posizione per prendere il sole a pancia in giù, lui sarebbe tornato sotto il proprio ombrellone per sedersi sulla sdraio. Quindi, incurante della presenza della bambina sul telo da mare, avrebbe tirato fuori il proprio membro attraverso la gamba del bermuda iniziando a masturbarsi. Sulle prime la donna ha pensato di allertare i passanti, ma poi - impietrita - ha provare a mantenere la calma fingendo di non essersi accorta dell’accaduto. Una reazione comune a tante vittime di molestie. "Avevo paura - racconta -, e non sapevo come comportarmi. In più pensavo a quella bimba".

Una volta portato a compimento l’atto, l'uomo si sarebbe recato in acqua evidentemente per ripulirsi. Con un atteggiamento ben diverso, ricostruisce LeccePrima, quasi infastidito di non essere stato "notato" nel proprio "show". Quindi ha raccolto le proprie cose ed è andato via. La donna però si era accorta di tutto: al di là del malessere profondo che questa vicenda ha lasciato in lei, la sua preoccupazione è andata anche alla bambina, con la speranza che almeno la piccola non si sia accorta della situazione.

Della vicenda sono stati informati i carabinieri che stanno cercando elementi utili a ricostruire tutta la vicenda e a risalire all’identità dell’individuo. Con l’auspicio che altre donne non debbano subire quanto successo alla vittima dell’episodio raccontato.