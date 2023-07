Crolla una palazzina: operai salvi perché in pausa pranzo

Crolla una palazzina a Matera, salvi per miracolo gli operai che stavano lavorando alla ristrutturazione dell’edificio. Erano in pausa pranzo quando lo stabile di due piani disabitato da anni è venuto giù. Una persona che passava di lì è rimasta ferita da una scheggia. Portato in ospedale per controlli anche un altro uomo, invaso dalla polvere mentre guidava la sua auto, era stato operato a un occhio una settimana fa.

Fortunatamente al momento del crollo non c’era nessuno in cantiere: il responsabile dei lavori e due operai avevano sospeso l'attività per il pranzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Presente anche il sindaco Domenico Bennardi. Effettuato un sopralluogo sulle macerie con un cane addestrato alla ricerca di persone sepolte, che non ha dato esito. L’intera area è stata evacuata per precauzione, sul posto, infatti, si sente un forte odore di gas.

