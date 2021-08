Il dramma mentre tornano dal mare: Matilde e Gabriele morti in un incidente

L'incidente è avvenuto sabato sera intorno alle 23, tra la via Pontina e l'Appia all'altezza di Terracina (Latina)

Un impatto devastante, due vite spezzate. Matilde Tabacco e Gabriele Alì, 29 e 46 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto a Terracina (in provincia di Latina) mentre rientravano a casa, a Roma, dal mare. Dopo una giornata trascorsa a Terracina, stavano rientrando in sella a uno scooter T Max quando si sono scontrati frontalmente con un'Alfa Romeo Mito. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto i due erano già morti.

Matilde Tabacco e Gabriele Alì morti in un incidente a Terracina

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Terracina. L'incidente è avvenuto sabato sera intorno alle 23, tra la via Pontina e l'Appia all'altezza di Terracina. Non è ancora stata accertata con esattezza la dinamica dello scontro. Secondo i primi accertamenti, la macchina e lo scooter viaggiavano in due corsie opposte. Quindi l'impatto mortale. I due ragazzi sono stati sbalzati dalla sella del loro scooter.

I corpi sono stati trasportati al vicino ospedale di Latina e ora sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Soccorso anche l'automobilista della Mito, ferito ma non in pericolo di vita.