Rifiuta il matrimonio combinato: ragazza accoltellata

Lui aveva dato dei soldi alla famiglia per sposarla e esigeva che venisse celebrato il matrimonio, ma lei non ne voleva sapere. Questo l'antefatto dell'accoltellamento avvenuto in piazza Repubblica a Milano nella mattinata di mercoledì 17 agosto e nel quale una 22enne eritrea è rimasta seriamente ferita, dovendo subire un'operazione che per fortuna è ben riuscita.

La ragazza, trasportata all'ospedale Fatebenefratelli di Milano e operata d'urgenza perché i fendenti avevano raggiunto un polmone, ora è fuori pericolo di vita. Si trova ancora sedata, ma i medici potrebbero risvegliarla già nel corso della giornata di giovedì. Nel frattempo le indagini condotte dalla questura hanno permesso di ricostruire con più chiarezza quanto accaduto.

Lo stesso aggressore - un 36enne eritreo, incensurato e con permesso di soggiorno tedesco, che è stato arrestato per tentato omicidio - ha riferito agli agenti come avesse dato del denaro alla famiglia, alla quale sia lui sia la vittima appartengono, per poterla sposare. Anche il racconto di alcuni testimoni ha confermato questa circostanza, tutta la vicenda era infatti iniziata in Eritrea, dove i due vivevano, quando l'uomo avrebbe pagato per averla in sposa.

La ragazza, tuttavia, non voleva sposare il 36enne e per questo, invece di raggiungerlo in Germania dove lui risiede con regolare permesso di soggiorno, era arrivata a Milano. Con la pretesa di costringerla a sposarlo l'uomo aveva cercato di rintracciarla, arrivando a raggiungerla in città. I due si sarebbero poi incontrati per caso mercoledì mattina e ne sarebbe nata un'accesa discussione. Poi, lui avrebbe tirato fuori un coltello dalla lama di oltre 10 centimetri, colpendola a torace e addome, appena sotto il seno. All'arrivo in ospedale le condizioni della ragazza erano state valutate come più gravi di quanto inizialmente previsto, tanto che era stato sottoposta a un intervento chirurgico.