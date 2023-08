Matrimonio con fuochi d'artificio: sposo denunciato per il troppo rumore

La promessa d'amore eterno, l'inizio di una vita insieme come marito e moglie, i festeggiamenti e poi l'arrivo della polizia e la denuncia. Un giovane sposo a Bologna è finito nei guai per avere esploso alcuni fuochi d’artificio in piazza Maggiore nel giorno delle sue nozze. Si tratta di un trentenne di origine straniera.

Lo scoppio dei fuochi d'artificio ha messo in allarme i passanti ed è stata allertata la polizia. Gli agenti hanno identificato i presenti e adesso lo sposo deve rispondere di procurato allarme e accensione pericolosa.

