Precipita per 100 metri in montagna: morto un pastore di 25 anni

Incidente mortale per un giovane pastore di Sorisole, in provincia di Bergamo, precipitato in montagna per circa 100 metri mentre svolgeva il proprio lavoro. Matteo Carminati, 25 anni, si trovava nella zona del Vaccarizza, a 1.600 metri di quota, sulle montagne di Ardesio. Immediato l'allarme, sul posto è intervenuto anche l'elicottero del 118, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Il corpo senza vita del pastore, precipitato assieme al suo cane, è stato recuperato dalla Croce Blu di Gromo e dal 118.