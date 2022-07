Malore durante il raduno dei bersaglieri: sindaco muore a 44 anni

Tragedia in Emilia-Romagna. Il sindaco di Soragna (Parma) Matteo Concari, 44 anni, è morto in mattinata per un malore, durante una cerimonia a Salsomaggiore. Il primo cittadino stava partecipando al raduno dei bersaglieri, insieme ad alcuni colleghi. Inutili i tentativi di rianimarlo. Era stato eletto a settembre 2020. Martedì 5 luglio avrebbe compiuto gli anni.

Concari mentre era in corso la cerimonia si è sentito male e si è accasciato a terra. I sanitari sono intervenuti immediatamente ed hanno cercato di rianimarlo, praticando un massaggio cardiocircolatorio. Non c'è stato nulla da fare: è deceduto.

Sul posto, oltre all'ambulanza e l'automedica, anche i carabinieri di Salsomaggiore. Le ambulanze si trovavano già sul posto poichè erano in servizio in occasione della cerimonia. Imprenditore del territorio, Concari aveva già svolto il ruolo di assessore. La comunità di Soragna e quelle limitrofe sono in lutto: lascia la moglie e due figli.