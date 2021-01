Matteo Gestra: il giovane travolto e ucciso da una valanga durante la gita in motoslitta

Quelle migliaia di metri cubi di neve ghiacciata che si sono staccati dalla montagna non gli hanno dato scampo. Il ragazzo viveva a Stazzona, provincia di Como, ma si trovava in Valle Camonica – al confine con la Valtellina – in compagnia di alcuni amici

Aveva solo 20 anni Matteo Gestra. E' stato travolto e ucciso da una valanga. Quelle migliaia di metri cubi di neve ghiacciata che si sono staccati dalla montagna non gli hanno dato scampo. Quando è stato recuperato e soccorso, è stato caricato d'urgenza sull'elisoccorso verso 'ospedale di Bergamo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, secondo quanto racconta BresciaToday è morto durante il volo.

Matteo Gestra morto in Valle Camonica sotto una valanga

Il giovane viveva a Stazzona, provincia di Como, ma si trovava in Valle Camonica – al confine con la Valtellina – in compagnia di alcuni amici, in sella alle loro fedeli motoslitte. L'incubo si è materializzato intorno alle 15 di domenica 24 gennaio 2021, vicino al Passo del Mortirolo, ancora in territorio di Monno: il gruppetto in motoslitta stava risalendo un canalone quando la neve si è staccata dal versante. La valanga li ha investiti. Due amici se la sono cavata, Gestra è rimasto intrappolato.

In attesa dell'arrivo dei soccorsi, gli amici hanno scavato, hanno provato a cercarlo, e salvarlo. Sul posto si sono precipitati una trentina di tecnici, sia del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico che del Soccorso alpino Guardia di Finanza, arrivati da Edolo, Sondrio e dall'Aprica.

Sono state le unità cinofile a indivisuarlo sotto un metro di neve. E' morto pochi minuti più tardi, prima ancora di arrivare in ospedale. Originario della provincia di Lecco, da tempo abitava a Stazzona, Como: si era diplomato all'Itc Marco Polo, aveva lavorato al Lake Como Adventure Park. Numerosi i messaggi di cordoglio, anche su Facebook: “Ciao Teo, sarai sempre nel cuore. Buon viaggio amico mio”. Una giovane vita spezzata.