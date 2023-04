Malore alla guida, il camion esce di strada e si schianta: un morto

Aveva 49 anni Matteo Nardi: è morto in ospedale dopo un incidente stradale a Goito, in provincia di Mantova. Nel tardo pomeriggio di giovedì era uscito di strada, alla guida del camion, mentre transitava sulla Goitese, in direzione Castiglione. Ha perso il controllo del mezzo all'altezza della rotonda all'incrocio tra la Sp17 e la Sp23, probabilmente a causa di un malore. Ha sfondato il guardrail e ha concluso la corsa del mezzo contro un palo della luce in cemento.

Automobilisti di passaggio hanno subito dato l'allarme al 112. In pochi minuti sul posto sono arrivate ambulanza e automedica: è stato rianimato a lungo e infine trasferito d'urgenza all'ospedale Carlo Poma di Mantova, ricoverato in codice rosso. Poco dopo è deceduto.

La strada è stata a lungo chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Nardi abitava a Goito: l'incidente a pochi chilometri da casa. Lavorava in una cava in località Sacca: stava trasportando l'ultimo carico della lunga giornata, ha trovato la morte. Un'altra vita spezzata sulle strade italiane, una strage quotidiana.