Matteo, morto a 15 anni sul campo da calcio: i dubbi su defibrillatore e visite mediche

Il suo sogno era quello di diventare portiere della Roma e della Nazionale, invece Matteo Pietrosanti è morto a 15 anni mentre si allenava su un campo di calcio a Priverno (Latina). La tragedia è avvenuta il 3 marzo e adesso il giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa ha disposto nuove indagini. Il ragazzino poteva essere salvato? Ci sono punti ancora da chiarire sui soccorsi, a iniziare dall'uso del defibrillatore, e sulle visite mediche a cui Matteo doveva essere sottoposto prima di fare attività.

Il giorno della tragedia Matteo si stava allenando sul campo da calcio di Priverno con i suoi compagni di squadra. Un malore improvviso lo ha stroncato sotto gli occhi della mamma Francesca e dei compagni.

Il pubblico ministero nell'udienza del 26 maggio scorso aveva chiesto l'archiviazione del procedimento per omicidio colposo contro ignoti, i familiari si sono opposti e il gip adesso ha accolto la loro istanza.

Come spiega LatinaToday, nella memoria si sottolinea il mancato utilizzo di un defibrillatore negli istanti immediatamente successivi al malore del ragazzo e si chiede "che siano disposte specifiche indagini in capo alla società sportiva circa il possesso del dispositivo (obbligatorio per legge), circa la sua ubicazione rispetto al campo di gioco, la registrazione presso la centrale operativa del sistema sanitario, la manutenzione e il corretto funzionamento, anche tramite controllo della relativa scatola nera oltre ad accertamenti sui soccorsi prestati al giovane Matteo".

I legali della famiglia Pietrosanti sostengono inoltre che "qualora il minore fosse stato sottoposto a una visita completa, come prescritto per il tipo di prestazione sportiva richiesta, si sarebbero potute accertare le condizioni ostative al compimento di sforzi agonistici quale soggetto con obesità di classe 1 e una familiarità per cardiopatia che rendeva necessarie valutazioni cliniche e strumentali più accurate".

Lo stesso gip nella sua ordinanza sottolinea che la relazione dei periti aveva evidenziato "comportamenti colposi da parte dei medici che hanno eseguito le visite per l'idoneità sportiva sul ragazzo che avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazioni cliniche e strumentali più accurate".

