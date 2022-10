Matteo Piuzzi, l'ingegnere morto durante una videoconferenza di lavoro

La vita di Matteo Piuzzi, ingegnere gestionale di 32 anni, si è spezzata ieri... in diretta. Matteo è morto mentre partecipava a una videochiamata con colleghi da tutta Italia. Lui era collegato dal suo appartamento in via Pietro Micca a Feletto Umberto (Udine) quando improvvisamente si è accasciato davanti allo schermo. Inutili i soccorsi. Oggi è il giorno del dolore per i familiari e gli amici che si interrogano sul perché di una simile tragedia.

A dare l'allarme sono stati proprio i colleghi. Due in particolare, uno dalla Campania e uno dal Veneto, hanno attivati i soccorsi della Sores, spiegando al personale sanitario cosa era accaduto. Agli operatori di sala hanno riferito l'identità della persona colta da malore ma nessuno di loro conosceva l'indirizzo. I soccorritori lo hanno rintracciato e raggiunto ma era ormai tardi.

Chi è Matteo Piuzzi

Matteo aveva 32 anni e viveva da solo a Feletto Umberto. Si era laureato in ingegneria gestionale all’Università di Udine. Dopo aver lavorato per un anno alla Fincantieri, nella sede di Trieste, era stato poi assunto dalla multinazionale francese Capgemini, per la quale operava da diverso tempo nella sede di Marcon, vicino a Venezia.

I parenti lo descrivono come un ragazzo pieno di qualità, elegante nei modi e entusiasta del suo lavoro. Gentile e garbato, era amato e apprezzato da tutti. Una persona con mille interessi, dalla bicicletta alla montagna, e molto sportiva. Aveva anche giocato nell’Azzurra Calcio di Premariacco. Un ragazzo che si era distinto già dai tempi della scuola: la famiglia, originaria di Cave del Predil, si era trasferita a Cividale quando Matteo era in quarta elementare. Dopo le scuole medie, ha frequentato il liceo scientifico tecnologico del Malignani, a Udine, diplomandosi con il massimo dei voti.