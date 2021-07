Due ragazzi si schiantano contro un palo: giovane promessa del calcio in rianimazione

Un grave incidente è avvenuto nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio a Pianella, nel Pescarese, sulla strada provinciale 12, nei pressi del bivio per Moscufo. Due ragazzi di 18 anni, uno di Pescara e l'altro di Pianella, sono rimasti feriti. Il più grave è Matteo Serra, giovane promessa del calcio che attualmente milita nel Pineto. Il 18enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in condizioni critiche e sta ora lottando tra la vita e la morte. L'altro ragazzo è ricoverato nel reparto di Chirurgia toracica con una prognosi di 60 giorni.

Lo schianto è avvenuto intorno a mezzanotte. I due, entrambi diciottenni, erano a bordo di uno scooterone Piaggio Liberty 125 quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbero finiti contro un palo della segnaletica stradale. A chiamare i soccorsi è stato un automobilista che era di passaggio in quel momento.