Matteo Zadra, il vicesindaco morto dopo un malore: aveva solo 21 anni

Un malore la domenica sera e poi il decesso pochi giorni dopo all'ospedale Santa Chiara di Trento. Matteo Zadra, vicesindaco di Cis, un piccolissimo borgo del Trentino, è morto a 21 anni lasciando un'intera comunità incredula e sotto shock.

La tragica notizia della morte del giovane vicesindaco è arrivata nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio. Non si conoscono le cause del decesso. Matteo era stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento domenica sera in condizioni già molto serie. I medici non sono riusciti a salvargli la vita.

"La perdita di una persona è sempre uno shock - commenta profondamente addolorato il sindaco di Cis, Fabio Mengoni -, ma di un ragazzo di 21 anni è ancora peggio".