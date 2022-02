Schianto in autostrada mentre torna a casa da un compleanno: Mattia muore a 23 anni

Un ragazzo di 23 anni, Mattia Coter, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, venerdì 25 febbraio, lungo l?autostrada A4, tra i caselli di Grumello e Seriate, all?altezza di Costa di Mezzate, in provincia di Brescia. Il giovane stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia degli amici in un locale per festeggiare un compleanno. Una serata come tante terminata in tragedia: prima di raggiungere la sua abitazione, il giovane ha perso il controllo della sua Fiat Punto, che si è poi schiantata contro il guardrail ed è finita fuori strada, in un campo.

Stando a quanto ricostruito dalla Stradale di Seriate, il giovane avrebbe fatto tutto solo: molto probabilmente a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo dell?utilitaria, quando mancavano pochi chilometri alla sua abitazione. Scattato l?allarme, sul posto sono sopraggiunti i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica. Inutili i soccorsi: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Pochi istanti più tardi, sul luogo della tragedia è accorsa anche la madre del 23enne: preoccupata perché il figlio non era ancora rientrato, e non rispondeva al cellulare, era uscita in auto a cercarlo. La donna, che conosceva il tragitto percorso da Mattia per rincasare, si è così imbattuta nel terribile groviglio di lamiere in cui ha perso la vita il figlio