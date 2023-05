Schianto contro un albero: Mattia Pusceddu muore a 26 anni

Purtroppo non ce l'ha fatta Mattia Pusceddu: il giovane di 26 anni coinvolto in un incidente stradale nella notte è morto nella giornata di martedì 23 maggio. Il ragazzo, mentre percorreva viale Milite Ignoto, ha perso il controllo della sua auto per motivi ancora da chiarire, andando a schiantarsi contro un albero. È successo verso l'una del mattino, la strada era bagnata per la pioggia e c'era foschia.

Il terribile incidente

L'impatto è stato fortissimo: il giovane, con un grave trauma cranico, è stato soccorso dalla Croce Verde Busallese, dall'automedica del 118 Golf 2 e dai vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarlo dalle lamiere. Pusceddu era quindi stato portato in condizioni disperate all'ospedale San Martino di Genova ma purtroppo è deceduto. Procedono intanto le indagini dei carabinieri delle stazioni di Busalla e Ronco Scrivia per fare chiarezza sull'incidente. L'autorità giudiziaria informata ha richiesto accertamenti tossicologici e alcolemici.

La madre: "Sarai per sempre la mia stella più luminosa"

Tanti i commenti degli amici di Mattia, "Pusce" com'era soprannominato, che hanno voluto lasciare messaggi di cordoglio, affetto e commozione sui social: "Qualche giorno fa mi avevi detto che ci saremmo beccati un giorno, e oggi mi hai fatto un brutto scherzo - scrive Paolo - addio amico mio, ciao Pusce, ciao matto, perché lo eri. Un giorno ci becchiamo", "Buon viaggio amico mio - sono le parole di Nicolò - questo non è un addio ma soltanto un arrivederci".

"Avevi quattro anni e le nostre vite ci sono incrociate - è il ricordo di Massimo, marito della madre di Mattia - come un padre ti ho amato pur sapendo che non lo ero, ma mi hai sempre ricambiato con amore e sorrisi. Ti cazziavo quando ci voleva, e ora sei volato in cielo. Mi rende solo felice il fatto che puoi riabbracciare il tuo caro amico Olly. Quanto dolore ci lasci, la vita non sarà più la stessa. Rip tesoro". La madre, Cinzia, posta una foto del figlio con un solo straziante commento: "Sarai per sempre la mia stella più luminosa amore mio".