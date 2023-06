Mattia, scomparso a 17 anni. L'appello della mamma: "Aiutateci a ritrovarlo"

Mattia, un ragazzo di 17 anni, è scomparso dalla zona di Centocelle. I familiari e gli amici lo stanno cercando da martedì 30 maggio, da quando non si hanno più sue notizie. La mamma a RomaToday ha voluto diffondere un appello: "Mio figlio è un ragazzo buono, un solitario. Era uscito di casa come sempre per andare a scuola. Poi non è più tornato aveva uno zaino, non so se aveva altri vestiti con sè".

Altro un metro e 74 centimetri, Mattia pesa circa 55 chili. Era vestito con jeans corti, una maglia scura e scarpe nere. Almeno così era uscito di casa ieri. "Abbiamo denunciato il tutto in polizia. Solitamente frequenta le zone di Centocelle, Tor Tre Teste e l'Alessandrino. Abbiamo chiamato anche i genitori dei compagni di classe. Il suo cellulare, purtroppo, è a casa. Aiutateci a ritrovarlo".

Chiunque avesse notizie può scrivere una mail - anche anonima - a romatoday@citynews.it