Tragedia in fabbrica: operaio muore schiacciato

Ancora una tragedia sul lavoro, ancora in Piemonte, una regione già scossa dalla tragedia di Brandizzo. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 settembre, un operaio di 60 anni, Maurizio Cafà, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto alla Gfs Gravity di via Parigi a Chivasso, nel Torinese.

Secondo una prima ricostruzione, il tecnico manutentore, dipendente di una ditta esterna, si trovava su una piattaforma mentre stava montando un macchinario per la manutenzione degli impianti termici quando, per cause ancora da chiarire, è stato schiacciato su un binario carroponte. Inutili i soccorsi: il 60enne è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura, i carabinieri della compagnia cittadina e gli ispettori dello Spresal dell'Asl To4, a cui competono le indagini sull'accaduto: la dinamica dell'incidente è infatti ancora da confermare.

Continua a leggere su Today.it...