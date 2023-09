Si sente male mentre va in bici: si accascia e muore

Tra qualche settimana avrebbe festeggiato il suo 65esimo compleanno, invece si è spento mentre pedalava sulla sua amata montagna. Maurizio Tomasoni, detto "Fiskio", originario di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo, è morto nel pomeriggio di domenica 10 settembre dopo aver accusato un malore mentre pedalava in salita sopra Pisogne, nel Bresciano. Si è accasciato a terra a circa 1.200 metri di altitudine, in località Passabocche: alcuni escursionisti, vedendolo in difficoltà, hanno allertato il 112.

Sul posto in pochi minuti già c'erano l'ambulanza e l'automedica, oltre all'elisoccorso: medici e sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, purtroppo senza successo. Martedì pomeriggio a Piangaiano il funerale: lascia nel dolore la moglie, la figlia e l'anziana madre. Lavorava nel settore dell'automotive ma era un grande appassionato di montagna: durante la stagione invernale faceva anche l'istruttore di sci.

