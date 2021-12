Poliziotto muore travolto in autostrada mentre prestava soccorso dopo un incidente

Incidente con esiti mortali in autostrada A23, all'altezza del territorio di Colloredo di Monte Albano. Due automobili si sono scontrate, per cause ancora da accertare, attorno alle 5 in direzione Nord. I conducenti delle due vetture sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Ma mentre erano in corso le operazioni di soccorso, attorno alle 6.30, un poliziotto è stato investito da un'automobile di passaggio.

Maurizio Tuscano, 58 anni, in servizio nella sottosezione della Polstrada di Amaro, era di spalle ed è stato investito da un'auto mentre aveva ancora la cartellina in mano dove stava annotando tutto. L'uomo è morto sul colpo.