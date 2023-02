Dramma della solitudine: trovato senza vita in casa, era morto da giorni

Dramma della solitudine a Rovato, in provincia di Brescia. Mauro Bellini era morto da giorni in casa, prima che qualcuno si accorgesse di lui. Sono stati gli amici i primi a preoccuparsi: non lo vedevano più in paese, non rispondeva al telefono. Allertati i familiari, si sono precipitati a casa ma nessuno rispondeva: da qui la chiamata al 112 e martedì la macabra scoperta. Mauro Bellini aveva 61 anni: titolare di una ditta di falegnameria, abitava in una palazzina al quartiere San Donato.

Nessuno tra i condòmini si è accorto che il vicino non fosse più uscito di casa per giorni e giorni. Secondo gli esiti dei primi accertamenti medico-legali, Bellini sarebbe morto almeno quattro giorni prima del ritrovamento. Stroncato da un infarto: si sarebbe sentito male in casa senza riuscire a chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco hanno sfondato la porta e i medici intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dolore e sgomento tra chi lo conosceva, amici e familiari.